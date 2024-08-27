Trendyol Süper Lig'e yeni yükselen ve lige iyi bir başlangıç yapan İkas Eyüpspor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Çaykur Rizespor forması giyen Jonjo Shelvey ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Son olarak Nottingham Forrest'ta forma giyen ancak Nuno Esprito Santos sonrası forma şansı bulamayan İngiliz oyuncu geçtiğimiz sezonu Süper Lig'de geçirmişti. Ardından sözleşmesi biten orta saha oyuncusu bu sene ise kendisini Eyüpspor'a bağlayan imzayı attı.

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Jonjo Shelvey daha önce Premier Lig'den de bildiğimiz bir oyuncuydu. Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'da da çok önemli bir performans ortaya koydu. Bir yandan da Süper Lig'i tanıma fırsatı buldu. Bu sezon da uzun uğraşlar sonucu kendisini transfer etmeyi başardık. Kendisinden beklentimiz yüksek. Bize çok katkı vereceğini düşünüyorum. Shelvey gibi önemli bir oyuncuyu kadromuza kattığımız için mutluyuz. Her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Shelvey, transfer sonrası, "Burada olduğum için çok mutluyum. Taraftarlara neler yapabileceğimi göstermek ve onlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Bu sezonu çok iyi geçireceğimize inanıyorum. Umarım taraftarımızla birlikte bu sezonki hedeflerimize birlikte ulaşırız." açıklamasında bulundu.



32 yaşındaki Shelvey, geçen sezon Rizespor'da çıktığı 33 maçta 3 gol attı ve 7 asist yaptı.