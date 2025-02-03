TFF 1. Lig’in lideri Eyüpspor, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İstanbul ekibi, Süper Lig’de gol kralı unvanına sahip Umut Bozok’u renklerine bağladı.

Eyüpspor’dan resmi açıklama geldi

Kulübün transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Eyüpspor’a hoş geldin Umut Bozok. Eyüpspor’umuz, Umut Bozok ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kendisine eflatun-sarılı formayla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Asbaşkan Fatih Kulaksız: "Önemli bir transfer gerçekleştirdik"

İmza töreninde konuşan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Umut Bozok’un tecrübeli bir isim olduğunu vurgulayarak, "Kasımpaşa’da önemli bir çıkış yaptı. Trabzonspor’da istediği form grafiğini yakalayamadı ancak bizim sistemimize uyum sağlayarak yeniden A Milli Takım’a yükselebileceğine inanıyoruz" dedi.

Umut Bozok: "Arda Hoca arayınca kararımı verdim"

Eyüpspor’a transfer süreci hakkında konuşan Bozok, teknik direktör Arda Turan’ın kendisini aramasının kararında etkili olduğunu belirtti. "Kaliteli bir kadro var, atmosfer çok iyi. Burada başarılı olmak için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.