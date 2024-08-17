Eyyüp Kadir İnan Son 10 Yılın En Büyük Yangınıyla Karşı Karşıyayız

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, TBMM’deki Genel Kurul çalışmalarının sona ermesinin ardından memleketi İzmir’e gelerek Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı ile birlikte yangın söndürme çalışmalarına katıldı. İnan, İzmir’de son on yılın en büyük yangınıyla karşı karşıya olduklarını belirterek, devletin tüm kurumlarıyla teyakkuzda olduğunu söyledi.

Son 10 yılın en büyük yangını

İzmir Mardinliler Federasyonu ile düzenlenen kahvaltı programında konuşan Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir'deki yangınlar ve TBMM'de yaşanan son olaylara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İnan, "Meclis kapanır kapanmaz Tarım Bakanımızla beraber doğrudan İzmir’e geldim. İzmir’deki son 10 yılın en büyük yangınıyla karşı karşıyayız. Devletimiz tüm kurumlarıyla beraber teyakkuzda ve Seher vaktiyle birlikte tüm teçhizatlar çalışmaya başladı. Kurumlarımız en işlevli şekilde faaliyetlerini sürdürüyorlar. Son aylarda yangınlar tekrar artmaya başladı, bu konuda çok dikkatli olmalıyız. Mağduriyetleri gidermek için çalışacağız. Orada komşularımız var" diye aktardı.

Can Atalay kararı üzerine TBMM'deki olaylar

Milletvekili İnan, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararının ardından gerçekleşen olağanüstü Genel Kurul’da yaşanan olaylar hakkında da konuştu. CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel’in Ahmet Şık’a destek açıklamasına tepki gösteren İnan, "Dün TBMM’de Türkiye düşmanı bir milletvekili kürsüden Milletin seçtiği milletvekillerine, 22 yıldır ülkeyi yöneten parti grubuna haysiyetsiz, terörist diyor. Biz ilk konuşmasında sesimizi yüksek desibelle dile getirdik. Yumruktan daha ağır şeyler var. Cumhurbaşkanımıza hakaretler eden bir şahsın yaptıkları yumrukla kıyaslanamaz. Sözlü mermilere mukavemet etmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

İzmir için çalışmalar devam edecek

İnan, İzmir’in unsurlarını, temsilcilerini ve hemşehri derneklerini daha sık Ankara’da ağırlamaya, parti büyükleri ve Cumhurbaşkanı ile buluşturmaya devam edeceklerini belirtti. "Sizden gelen tüm önerileri, sıkıntıları bakanlıklarımızla buluşturuyoruz. İzmir için çalışıyoruz" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel’e yönelik sert eleştirilerde bulunan İnan, "Dün yaşanılanlara tüm milletimiz şahit oldu. Milletin kürsüsünden hakaretler edeceksin, tehditler savuracaksın. Sonra uslu çocuk numaraları yapmaya çalışacaksın, yemezler. Biz zaten bu HDP DEM TİP grubunun ne olduğunu biliyoruz. Bizi şaşırtan, onlara her defasında sevimlilik yapmaya çalışan Cumhuriyet Halk Partililer" diye konuştu.

Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir’deki yangınlarla mücadele ederken, TBMM’de yaşanan olaylar karşısında da sert tepkilerini dile getirdi. İzmir için çalışmalarını sürdüreceğini belirten İnan, "İzmir, devletine düşmanlık edene sahip çıkmaz. Milletin kürsüsünü sahipsiz bırakmaz" diyerek sözlerini sonlandırdı.