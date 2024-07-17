İzmir Yaşam Hakkı Savunucuları, İzmir'de bu öneriye karşı bir eylem gerçekleştirdi. Eylemciler, AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan’ın yasa için imzacı olduğunu belirterek, İnan'ın İzmir halkını temsil etmediğini iddia etti. Eylem sırasında protestocular, İnan’a yönelik tepkilerini dile getirdi. İnan ise eylemcilerin ses tonunu eleştirerek, "Ses tonunuz çok çirkin" ifadesini kullandı. Bu durum, sosyal medyada geniş yankı buldu ve tartışmalara neden oldu.

TBMM'ye getirilen sokak hayvanlarının uyutulması önerisi, hayvan hakları savunucuları tarafından büyük tepkiyle karşılandı. İzmir Yaşam Hakkı Savunucuları, bu önerinin kabul edilmesi durumunda sokak hayvanlarının yaşam haklarının ihlal edileceğini savunarak, yasa tasarısına karşı çıkıyor.

Eyyüp Kadir İnan tepkilere yanıt verdi

Eyüp Kadir İnan, yasa tasarısı hakkında gelen tepkilere karşı açıklamalarda bulunarak, sokak hayvanlarının korunmasına yönelik daha etkin önlemler alınması gerektiğini belirtti. Ancak, eylemciler İnan’ın açıklamalarını yeterli bulmadı ve protestolarını sürdürdü.

Eyyüp Kadir İnan ise, 'Eyleminize saygım sonsuz. Ama hepinizden daha fazla İzmirliyim. İzmir Milletvekili seçildiğim günden beri bu şehrin insanları için, gençleri için ve arka mahallelerinde yaşayan, yerel yönetimlerin unuttuğu hemşerilerimiz için çalışıyorum. İzmirlilerin her türlü sorunlarında yanlarında olacağıma daha ilk günden söz verdim. Biz, bu şehrin çocuklarını ve arka mahallelilerini sahipsiz bırakamayız. Yüzbinlerce çocuk, başıboş köpeklerin tehdidi altında yaşamak zorunda kalıyor" demişti.

SAVUNUCULARDAN İNAN'A 'İSMAİLAĞA' HATIRLATMASI

Eyyüp Kadir İnan'ın açıklamalarının ardından İzmir Yaşam Hakkı Savunucuları yaptıkları paylaşımda, "Her gün twitterda bizi takip eden Eyyüp Kadir İnan'a sözümüz var: Pedofiliden bahsedecekseniz AK Partili Bekir Bozdağ’ın İsmailağa cemaatinde tecavüze uğrayan 6 yaşındaki çocuk için rızası var dediğini hatırlatalım" ifadelerine yer verdi.

'SES TONUNUZ ÇİRKİN'

AK Partili İnan, görüntülere dair eleştirilerde bulunarak, “Eğlenin arkadaşlar… Melodiler hoşuma gitmedi değil. Sadece ses tonunuz çok çirkin. Megafon kaynaklı olabilir. Bir tane düzgün megafon hediye edebilirim. Çalışmalarınızda daha düzgün ses çıkar” ifadelerini kullandı.

Eğlenin arkadaşlar…

Melodiler hoşuma gitmedi değil.

Sadece ses tonunuz çok çirkin. Megafon kaynaklı olabilir. Bir tane düzgün megafon hediye edebilirim. Çalışmalarınızda daha düzgün ses çıkar