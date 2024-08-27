Ezgi Mola, bebek sahibi olduktan sonra ekranlara döneceği ilk projeyi açıkladı. Mola, “Prens” dizisiyle son dönemde büyük beğeni toplayan Giray Altınok ile Disney Plus için çekilen “Belki Bir Gün Bir Yerde” isimli filmde bir araya gelecek. Eylül ayında sete çıkması planlanan film, bir kaza sonrası bir çiftin yaşadığı olayları anlatacak.

Yerel proje atağı

Disney Plus, yerel projelere yönelerek dikkat çekici projeleri izleyicilerle buluşturuyor. Bu projeler arasında Giray Altınok ve Ezgi Mola’nın başrollerini paylaştığı “Belki Bir Gün Bir Yerde” de yer alıyor. Disney’in yeni sezonda tanıttığı diğer projeler arasında Burak Deniz ve Öykü Karayel’in başrollerini üstlendiği “Umami- Kaynama Noktası” filmi ile Gupse Özay’ın “Platonik Aşk” dizisi bulunuyor.

Prens'in 3. sezonu

Giray Altınok’un yıldızının parladığı “Prens” dizisinin üçüncü sezon onayı aldığı da haberler arasında. Sosyal medyada büyük ilgi gören dizi, izlenme sayılarında zirveye tırmanmaya devam ediyor.

Ezgi Mola setlere dönüyor

Mustafa Aksallı ile 8 Mayıs 2023'te evlenen Ezgi Mola, anne olduktan sonra uzun bir süre ekranlardan uzak kalmıştı. Şimdi, “Belki Bir Gün Bir Yerde” filmi ile kısa süreli bir projeyle ekranlara dönecek.