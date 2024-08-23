2024-2025 sezonu için hazırlıklarını sürdüren Ezinespor, transfer çalışmalarına hız vererek kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bölgesel Amatör Ligi’nde (BAL) mücadele edecek olan kulüp, son olarak 3. Lig ekiplerinden Şile Yıldızspor forması giyen tecrübeli santrafor Saruhan Sarı ile anlaşmaya vardı.

Hücum hattına güç takviyesi

Ezinespor, Saruhan Sarı’nın transferiyle hücum gücünü artırmayı hedefliyor. Kariyerinde birçok takımda forma giyen ve deneyimiyle tanınan Saruhan Sarı, Ezinespor’un hücum hattında önemli bir rol üstlenecek. Taraftarlar, Saruhan’ın takıma katılımıyla sahada daha etkili bir performans sergileneceğine inanıyor.

Saruhan Sarı’nın takıma katılması, Ezinespor’un hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Kulüp yetkilileri, Saruhan’ın hücumdaki tecrübesiyle takıma büyük katkı sağlayacağını belirtirken, taraftarlar da yeni transferin sezon boyunca sergileyeceği performansı merakla bekliyor.