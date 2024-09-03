Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizinde indirim yapıp yapmayacağı, son açıklanan ağustos enflasyon verileri sonrası yeniden gündeme geldi. Enflasyonun yüksek seyri, faiz indirimi beklentilerini zayıflatırken, ekonomistler bu konuda farklı görüşler öne sürüyor. TCMB’nin yüzde 50 seviyesindeki politika faizinde indirim yapması olasılığı, ağustos ayı enflasyon verileri ile birlikte daha dikkatli değerlendiriliyor.

Ağustos enflasyon verileri ve faiz indirimine etkisi

Ağustos ayında TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 51,97 seviyesine geriledi, ancak aylık enflasyon yüzde 2,47 olarak gerçekleşti. Bu durum, TCMB'nin yıl sonu enflasyon hedefi olan yüzde 34-42 aralığındaki hedefe ulaşmanın zor olabileceği tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Prof. Dr. Ali Hakan Kara, mevsimsel etkilerden arındırılmış çekirdek enflasyonun (%B ve %C) yüzde 3’ün üzerinde, hizmet enflasyonunun ise yüzde 4’ün üzerinde olduğunu belirterek, “Bu aşamada faiz indirimini destekleyecek bir veri yok” dedi.

Ekonomistlerin faiz indirimi beklentileri

Prof. Dr. İbrahim Turhan ise ağustos ayı enflasyon verisinin, TCMB’nin faiz indirimine gitme olasılığını zayıflattığını savundu. Turhan, “Ağustos tüketici fiyat enflasyonu aylık yüzde 2,5 oldu. Bu veriden sonra faiz indirimi başka bahara mı kalır?” diyerek, enflasyonun mevcut eğiliminde faiz indiriminin olası olmadığını vurguladı.

TEPAV Makroekonomi Çalışmaları Direktörü Ali Çufadar ise farklı bir perspektiften değerlendirme yaptı. Çufadar, “Ekim ayında faiz indirimi şartları oluşabilir. Görüşüm hala aynı; TCMB, çok düşük, 2'şer puan indirimi optimal bulabilir. Kasım beklenirse; 2,5’er puan indirim optimal olacaktır” dedi. Çufadar’a göre, kredi faizlerinde de mevcut senaryoda daha hızlı düşüşler yaşanabilir.

2025’te zor kararlar bekleniyor

Ekonomist Emrah Gürelli, enflasyonun yüksek seyrinin, TL’nin sene sonuna kadar desteklenmesine neden olacağını ve bu durumun 2025’te daha zor tercihler yapılmasını gerektireceğini belirtti. Gürelli, kasım ayında faiz indiriminin zora gireceğini ve enflasyondaki katılığın ciddi bir sorun oluşturabileceğini ifade etti.

Uluslararası perspektif: Faiz indirimi ihtimali arttı mı?

Fintech firması Conotoxia’dan Bartosz Sawicki ise, yıllık enflasyonun ağustos ayında keskin bir düşüş göstermesinin ardından, TCMB’nin bu yıl faiz indirimine gitmesinin daha olası olduğunu söyledi. Sawicki, sıkı para politikası devam ettikçe temel fiyat baskılarının zayıflamaya devam edeceğini ve bu durumun faiz indirimi ihtimalini artıracağını savundu.