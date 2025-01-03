Trendyol 1. Lig’de heyecan dorukta! Fatih Karagümrük ile Pendikspor arasındaki karşılaşma, 4 Ocak 2025 Cumartesi günü saat 19:00’da başlayacak. Futbolseverler, bu maçı TRT Spor, Bein Sports Max 1 ve beIN Sports Tod kanallarından izleyebilecekler. İşte maçı izleyebileceğiniz platformlar ve detaylı kanal bilgileri:

Fatih Karagümrük ve Pendikspor arasındaki mücadele

Fatih Karagümrük ve Pendikspor arasındaki bu mücadele, Trendyol 1. Lig’in dikkatle izlenen karşılaşmalarından biri olacak. Karagümrük, evinde oynayacağı maçta galibiyet alarak puan sıralamasında üst sıralara tırmanmak istiyor. Pendikspor ise deplasmanda güçlü bir performans sergileyerek zorlu maçtan 3 puan almak için sahada olacak.

Fatih Karagümrük - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 04 Ocak 2025, Cumartesi

Saat: 19:00

Yayıncı Kanal: TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod