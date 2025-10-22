Ünlü sanatçı Fatih Ürek, geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Menajeri, Ürek’in sağlık durumunun stabil olduğunu ancak tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü açıkladı. Sevenlerinden dua isteyen menajer, sosyal medyada dolaşan iddialara da sert tepki gösterdi.

“Zayıflama iğnesi kullandığı veya maddi sıkıntı yaşadığı yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Sanatçımızın durumu stabil olmakla birlikte ciddiyetini korumaktadır. Biz yalan haber değil, dua istiyoruz.”

Safiye Soyman’dan duygulandıran paylaşım

Fatih Ürek’in yakın dostu Safiye Soyman, sosyal medya hesabından birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak duygusal bir not düştü:

“Canım Fatih’im, hayat dolu melek kalplim. Senin uyanmanı bekliyoruz, bütün dualarım seninle.”

Soyman’ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve destek yorumu aldı. Takipçileri, “İnşallah tez zamanda iyi haberini alırız” yorumlarıyla sanatçının yanında olduklarını gösterdi.

Safiye Soyman zor günler geçiriyor

Geçtiğimiz aylarda oğlunu MS hastalığı nedeniyle kaybeden Safiye Soyman, bir televizyon programında yaşadığı acıyı anlatırken gözyaşlarına boğulmuştu. Soyman,

“Ben her gün ölüyorum. Annemi, babamı kaybettim ama evlat acısı bambaşka. Ağlayan kadına iş vermezler diye hep içime attım.”

sözleriyle dinleyenleri duygulandırmıştı.

Sanat dünyasından destek mesajları

Fatih Ürek’in sağlık durumuyla ilgili haberin ardından sanat camiasından da çok sayıda destek mesajı geldi. Ünlü isimler sosyal medya üzerinden “Geçmiş olsun” dileklerinde bulunarak dua çağrısı yaptı.