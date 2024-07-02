2023-2024 sezonunun en başarılı futbol antrenörü seçilen Fatih Uygun ödülünü aldıErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne TÜFAD 2023/2024 sezonunun en başarılı antrenörü olarak Keşan Genç Ordu Antrenörü Fatih Uygun’u seçti.

Ödül geçtiğimiz Cumartesi günü TÜFAD genel kurulunda Uygun’a tekdim edildi.

Ödül töreninin ardından açıklama yapan, “Bizleri Bu Ödüle Layık Gören Edirne TÜFAD Başkanı Erdoğan Öztürk hocama teşekkür ediyorum. Futbol, takım sporu ve ekip işidir. Bir başarı varsa da ortak emek ürünüdür. Bu ödülü, antrenör ekibimiz, tüm öğrencilerimiz ve bizlere güvenerek evlatlarını emanet eden velilerimiz namına kabul etmiş bulunmaktayız. Sezon Boyunca Kulübümüzün Başarısı İçin Canla Başla Çalışan Antrenörlerimiz; Hüseyin Uygun 'a, Burak Acar'a, Eser Devecioğlu 'na tüm öğrencilerimize ve velilerimize; Keşan Genç Ordu Spor Kulübü ve şahsım adına şükranlarımı sunuyorum.” dedi.