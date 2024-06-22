Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni vergi paketiyle birlikte hizmet işletmelerinde günlük hasılat tespitleri dikkate alınacak ve kayıt dışı çalışmanın önüne geçilmesi hedeflenecek. Banka hesabı ve POS cihazı paylaşımı, faturasız hizmet sunumu ve elden kira ödemeleri gibi kayıt dışı işlemler için ağır cezalar uygulanacak.

Günlük hasılat denetimleri

Yeni düzenlemeye göre, özellikle hizmet sektöründe günlük hasılat tespitleri yapılarak yıllık hasılat kontrol edilecek. Serbest meslek ve ticaret erbabının aylık en az 3, yıllık ise en az 12 denetimle günlük hasılatları belirlenecek. Beyan edilen hasılat ile denetimlerde tespit edilen hasılat arasında fark bulunması halinde, mükellef izaha davet edilecek. Yetersiz açıklamalar durumunda ise tespit edilen hasılat yıllık hesaplamada kullanılacak.

KDV tevkifatı ve yeni yetkiler

Paketle, kayıt dışılığın yaygın olduğu sektörlerde gelir ve kurumlar vergisine mahsuben tevkifat yapılabilmesi için Cumhurbaşkanı’na yetki verilecek. Hizmet sektörü ve elektronik ticaret platformları aracılığıyla yapılan ödemelerden tevkifat yapılması planlanıyor. Ayrıca, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında artış öngörülüyor; fatura verilmemesi veya alınmaması durumlarında cezalar artırımlı uygulanacak.

Kayıt dışı çalışanlara ve POS cihazı kullananlara ağır cezalar

Kayıt dışı çalışanlara uygulanacak vergi cezaları artırılacak. Verginin 1 katı olarak kesilecek cezalar 1,5 katına, 3 katı olarak kesilecek cezalar ise 4,5 katına çıkarılacak. Para transferlerinin başkasına ait banka hesaplarına yapılması durumunda ise her iki tarafa da işleme konu tutarın %10’u oranında özel usulsüzlük cezası kesilecek. Asgari 25 bin lira olan bu cezanın üst limiti 20 milyon lira olacak. POS cihazını başka mükelleflere kullandıranlara ve başkasına ait POS cihazını kullananlara ağırlaştırılmış özel usulsüzlük cezası verilecek.

Elden kira ödemelerine ceza

Meskenlerini kiraya verenlerin kira bedellerini elden alması önlenecek ve bu ödemeleri elden yapan kiracılara özel usulsüzlük cezası kesilecek. Kiracı, ödemeyi elden yaptığını bildirdiğinde ise ceza kiracıya değil, ev sahibine uygulanacak. Aynı kural iş yeri kiralamaları için de geçerli olacak.

Kaçakçılık suçlarına daha ağır cezalar

Vergi Usul Kanunu’ndaki bazı kaçakçılık suçları için öngörülen hapis cezalarının alt sınırı 5 yıla çıkarılacak. Etkin pişmanlık hükümlerinin kaldırılması da planlanıyor. Bu düzenlemelerle vergi kaçakçılığının önlenmesi ve kayıt dışı ekonominin minimize edilmesi amaçlanıyor.