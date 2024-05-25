FBI, "En Çok Aranan 10 Suçlu" listesini yayınladı. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından sürdürülen ve kamuoyunun dikkatini çeken suçluların ve kaçakların izini sürmek için kullanılan liste, FBI'ın internet sitesi üzerinden paylaşıldı.

Listede kimler var?

FBI’ın "En Çok Aranan 10 Suçlu" listesinde şu isimler bulunmaktadır:

Omar Alexander Cardenas: Cardenas, 46 yaşındaki Jabali Dumas’ı öldürmek ve yargıdan kaçmakla suçlanıyor. Yulan Adonay Archaga Carias: Carias, çeşitli suçlardan aranıyor, bunlar arasında Honduras’ta MS-13 çetesinin lideri olmak ve ABD’ye çok tonluk kokain yükleri taşımak da bulunuyor. Bhadreshkumar Chetanbhai Patel: Patel, eşini öldürmekle suçlanıyor. Alejandro Rosales Castillo: Castillo, eşini öldürmekle suçlanıyor. Ruja Ignatova: Ignatova, OneCoin yatırımcılarını dolandırmakla suçlanıyor. Donald Eugene Fields II: Fields, çocuk cinsel istismarı ve çocuk tecavüzü ile suçlanıyor. Wilver Villegas-Palomino: Villegas-Palomino, uyuşturucu kaçakçılığı ve cinayetle suçlanıyor. Vitel’homme Innocent: Innocent, çocuk kaçırma ve cinayetle suçlanıyor. Arnoldo Jimenez: Jimenez, eşini öldürmekle suçlanıyor. Alexis Flores: Flores, bir çocuğu kaçırma ve öldürme suçlamalarıyla aranıyor.

Yüzde 31'ini halk yakaladı

15 Kasım 2023 itibariyle, listede 532 kaçak bulunmaktadır ve bunlardan 494’ü yakalanmış veya bulunmuştur. Bu kişilerin %31’i, yani 163’ü halkın yardımı sayesinde yakalanmıştır.