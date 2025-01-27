Fenerbahçe, bir süredir transfer gündemini meşgul eden Brezilyalı yıldız Anderson Talisca’yı kadrosuna dahil etti. Sarı-lacivertli kulüp, Talisca transferinde anlaşmaya vardığını resmi bir açıklamayla duyurdu.

Fenerbahçe’nin açıklaması

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Anderson Talisca’nın transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Talisca'nın performansı

Bu sezon Suudi Arabistan ekibi Al Nassr formasıyla 19 maça çıkan Talisca, 8 gol atarak dikkat çekti. Brezilyalı yıldız, teknik kapasitesi ve golcü kimliğiyle Fenerbahçe’nin hücum hattına büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Süper Lig’e yabancı değil

Talisca, Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı bir isim. Beşiktaş formasıyla 2016-17 sezonunda Süper Lig’de şampiyonluk yaşayan Brezilyalı oyuncu, Türkiye’ye dönüşüyle futbol kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.