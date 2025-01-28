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Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague Women F Grubu 2. Turunda Valencia Basket’i 88-71'lik skorla mağlup ederek grubunu namağlup lider tamamladı.

Fenerbahçe'nin etkileyici performansı

Sarı-lacivertliler, İspanyol ekibini kendi sahasında yenerek başarılı bir performans sergiledi. Bu zafer, Fenerbahçe'nin EuroLeague'deki ikinci turda gösterdiği üstün oyunla dikkatleri üzerine çekti.

Fenerbahçe Euroleague’de Namağlup Lider (2)

İlk tura damga vurdular

Fenerbahçe, grup aşamasındaki 6 maçın tamamını kazanarak ilk turu da başarıyla tamamladı. Alınan sonuçlar şu şekilde:

  • Fenerbahçe 75 - 71 USK Praha
  • Reyer Venezia 71 - 79 Fenerbahçe
  • Fenerbahçe 92 - 56 Valencia Basket
  • USK Praha 54 - 63 Fenerbahçe
  • Fenerbahçe 86 - 66 Reyer Venezia
  • Valencia Basket 71 - 88 Fenerbahçe
Kaynak: HABER MERKEZİ