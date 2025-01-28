Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague Women F Grubu 2. Turunda Valencia Basket’i 88-71'lik skorla mağlup ederek grubunu namağlup lider tamamladı.
Fenerbahçe'nin etkileyici performansı
Sarı-lacivertliler, İspanyol ekibini kendi sahasında yenerek başarılı bir performans sergiledi. Bu zafer, Fenerbahçe'nin EuroLeague'deki ikinci turda gösterdiği üstün oyunla dikkatleri üzerine çekti.
İlk tura damga vurdular
Fenerbahçe, grup aşamasındaki 6 maçın tamamını kazanarak ilk turu da başarıyla tamamladı. Alınan sonuçlar şu şekilde:
- Fenerbahçe 75 - 71 USK Praha
- Reyer Venezia 71 - 79 Fenerbahçe
- Fenerbahçe 92 - 56 Valencia Basket
- USK Praha 54 - 63 Fenerbahçe
- Fenerbahçe 86 - 66 Reyer Venezia
- Valencia Basket 71 - 88 Fenerbahçe
Kaynak: HABER MERKEZİ