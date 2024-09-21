Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray, Ülker Stadı’nda karşı karşıya geliyor. Saat 20.00’de başlayan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. İki takımın da liderlik için sahaya çıktığı bu derbi, sezonun en kritik maçlarından biri olma özelliği taşıyor.

Fenerbahçe 1 - Galatasaray 3

21. dakikada Galatasaray, Lucas Torreira'nın şutunda direkten dönen topun Dominik Livakovic'e çarpıp ağlarla buluşmasıyla 1-0 öne geçti.

45+5'te ise ilk yarı Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

59. dakikada Gabriel Sara'nın golüyle Galatasaray 3. golü attı.

63. dakikada Fenerbahçe ilk golünü penaltıdan buldu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın form durumları

Sezona fırtına gibi başlayan Galatasaray, ligde oynadığı beş maçtan beş galibiyet alarak 15 puanla zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, güçlü hücum hattı ve savunma performansıyla dikkat çekiyor. Fenerbahçe ise beş maçta dört galibiyet ve bir beraberlik ile 13 puan topladı ve derbiye 2. sırada çıkıyor. İki takım da bu maçı kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe’de tek eksik: Osayi-Samuel

Fenerbahçe’de zorlu derbi öncesinde tek eksik Bright Osayi-Samuel. Sakatlığı devam eden oyuncunun bu önemli maçta forma giymesi beklenmiyor. Jorge Jesus’un ekibi, sakatlık dışında tam kadro sahaya çıkacak.

Galatasaray’da Ziyech Yok

Galatasaray'da ise Hakim Ziyech sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe derbisinde takımını yalnız bırakacak. Teknik direktör Okan Buruk, bu eksikliğe rağmen güçlü kadrosuyla galibiyet için sahada olacak.

Derbinin kilit anları

Bu büyük karşılaşmada her iki takımın da hücum hattındaki etkili isimleri dikkat çekiyor. Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci, Edin Džeko ve Sebastian Szymański, Galatasaray’da ise Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu, derbinin seyrini değiştirebilecek oyuncular arasında.