Fenerbahçe Fred'in yokluğunda orta sahada yaşadığı sıkıntıyı bir an önce çözmek istiyor. Sarı lacivertliler Championship ekibi Sheffield United formasını terleten Vinicius Souza ve Boca Juniors'da top koşturan Cristian Medina için harekete geçti. Arjantin basınında çıkan habere göre Fenerbahçe, Cristian Medina'nın bonservisi için 11 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Boca, Medina'nın çıkış maddesini 20 milyon Euro olarak belirlese de 15 milyon Euro gibi bir rakama Medina'yı satabileceği öğrenildi. Bu sene sözleşmesini 2027'ye kadar uzatan Arjantinlinin ise Avrupa'da oynama hayali var. Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun da Medina'yı kadrosunda görmek istediği ve bir an önce takıma katılmasını istediği öğrenildi.

Boca Juniors altyapısından yetişen ve A takım formasıyla 152 maça çıkan Arjantinli futbolcu, bu müsabakalarda 9 gol attı ve 11 gol pası verdi. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Arjantin Milli Takım ile forma giyen orta saha oynadığı 4 karşılaşmada 1 gol atmayı başardı.

6 numara için yeni aday

Orta sahada 6 numara boşluğunu doldurmak isteyen Fenerbahçe, Championship ekibi Sheffield United'da forma giyen Vini Souza'nın şartlarını sordu. Menajerler aracılığıyla temasa geçen sarı lacivertli kurmaylar bir an önce Vini'yi takıma kazandırmak istiyor.

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Fenerbahçe'nin orta sahasına takviye yapmak amacıyla Sheffield United forması giyen Vini Souza'nın temsilcisiyle temas kurduğu belirtildi. Haberde, defansif orta saha oyuncusunun transfer şartlarının sorulduğu ifade edildi.

Yüksek bonservisle geldi

Brezilyalı orta saha Vini Souza, Belçika'nın Lommel takımından 12.5 milyon Euro'ya İngiliz ekibine katılmıştı. Geçen sezon Sheffield formasıyla 38 maça çıkan Brezilyalı oyuncu bu müsabakalarda sadece 1 gol kaydetti. Sheffield United'ın Premier Lig'den düşmesi sonrası Souza, Championship'de forma giymek istemiyor. Avrupa hayali olan futbolcunun Fenerbahçe teklifine sıcak baktığı ve Mourinho ile çalışmak istediği ifade edildi.