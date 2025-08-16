Abdülhamid’in torunu sahte diplomayı neden aldığını açıkladı

Aleyna Dalveren boşanıyor mu? Dikkat çeken paylaşım

CHP’de şok iddia! Özlem Çerçioğlu ve 3 belediye başkanı AK Parti’ye katılıyor

Seferihisar’da kaçak hafriyat avı: Drone ile 7/24 takip

Bunlar da ilginizi çekebilir

Haziranda bütçe açığı 33O milyar liraya yükseldi

Maçın 85. dakikasında bu sefer Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Oosterwolde, Emerson’u formasından çekerek düşürünce hakem Yasin Kol, ikinci sarıdan kırmızı kartla sarı-lacivertli oyuncuyu oyundan attı.

OOSTERWOLDE DE KIZARDI!

Sadece 5 dakika sonra ise yedek kulübesinde itirazlarını sürdüren İsmail Köybaşı, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

61. dakikada hızlı hücumda Semedo’ya arkadan yaptığı müdahale sonrası Juan, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Süper Lig'de 3 maç daha ertelendi

Pozisyonun ardından Göztepeli futbolcular, maçın hakemi Yasin Kol'a yoğun itirazlarda bulundu ve sarı - kırmızılıılarda Arda Okan Kurtulan sarı kart gördü.

Karşılaşmanın 42. dakikasında Göztepe'de Anthony Dennis, Jhon Duran ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı.

İlk yarının son bölümünde ise Göztepe bu sefer kırmızı kart bekledi.

Hakem Yasin Kol ise VAR'dan bir uyarı gelmeyince oyunu devam ettirdi.

Janderson, ceza sahası içerisinde Sofyan Amrabat ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı ve Göztepeli oyuncular penaltı bekledi.

Göztepe'de gözler henüz maçın ilk dakikasında hakem Yasin Kol'a döndü.

Deplasmanda oynanan maçı uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, sahasında 5-2 kazanarak play-off turuna yükselmişti Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonunun Avrupa kupaları maçı oynayan ekiplerin geçen haftaki lig maçlarını ertelemesiyle ise Süper Lig'deki ilk müsabakasına bugün Göztepe deplasmanında çıktı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.