Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabakayı Yasin Kol yönetti.
Süper Lig'de geçen sezonu 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda mücadele etme hakkı kazanan Fenerbahçe, sezonun ilk resmî mücadelesinde Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle karşı karşıya gelmişti.
Deplasmanda oynanan maçı uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, sahasında 5-2 kazanarak play-off turuna yükselmişti Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonunun Avrupa kupaları maçı oynayan ekiplerin geçen haftaki lig maçlarını ertelemesiyle ise Süper Lig'deki ilk müsabakasına bugün Göztepe deplasmanında çıktı.
İzmir'de oynanan müsabakanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
İLK DAKİKADA PENALTI BEKLENTİSİ
Göztepe'de gözler henüz maçın ilk dakikasında hakem Yasin Kol'a döndü.
Janderson, ceza sahası içerisinde Sofyan Amrabat ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı ve Göztepeli oyuncular penaltı bekledi.
Hakem Yasin Kol ise VAR'dan bir uyarı gelmeyince oyunu devam ettirdi.
DEVRENİN SONUNDA KIRMIZI KART İSYANI
İlk yarının son bölümünde ise Göztepe bu sefer kırmızı kart bekledi.
Karşılaşmanın 42. dakikasında Göztepe'de Anthony Dennis, Jhon Duran ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı.
Pozisyonun ardından Göztepeli futbolcular, maçın hakemi Yasin Kol'a yoğun itirazlarda bulundu ve sarı - kırmızılıılarda Arda Okan Kurtulan sarı kart gördü.
Göztepe 10 KİŞİ KALDI
61. dakikada hızlı hücumda Semedo’ya arkadan yaptığı müdahale sonrası Juan, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Sadece 5 dakika sonra ise yedek kulübesinde itirazlarını sürdüren İsmail Köybaşı, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
OOSTERWOLDE DE KIZARDI!
Maçın 85. dakikasında bu sefer Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Oosterwolde, Emerson’u formasından çekerek düşürünce hakem Yasin Kol, ikinci sarıdan kırmızı kartla sarı-lacivertli oyuncuyu oyundan attı.