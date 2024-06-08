Yıldırım, kongreyi terk ederek yapılan seçimi eleştirdi ve stadı terk ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin olağan genel kurul toplantısında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Aziz Yıldırım'ın kürsüye çıkarak tartışmalara neden olması ve ardından kongreyi terk etmesi, büyük yankı uyandırdı.

Tartışmalar ve Gerginlik

Fenerbahçe'nin başkan adaylarından Aziz Yıldırım, kulübün borçlarının açıklandığı sırada sahneye çıkarak konuşma yapmaya başladı. Bu durum, başkanlık seçimlerine dair tansiyonu yükseltti ve kongrede gergin anların yaşanmasına neden oldu.

Demokratik Olmayan Seçim İddiası

Yıldırım, kürsüde yaptığı konuşmada, yapılan seçimin demokratik olmadığını iddia etti. Bu nedenle, kongreyi terk ederek oy kullanmaya geleceğini açıkladı. Tartışmaların daha da alevlenmesine sebep oldu.

Yönetim Tarafından Engellenme

Yıldırım'ın konuşması sırasında kongreyi yöneten isimler tarafından söz almasının engellenmesi, tartışmaların dozunu artırdı. Yıldırım, bu engellemeye karşı çıkarak kürsüdeki duruşunu sürdürdü.

AZİZ YILDIRIM: "GAYRİ DEMOKRATİK BİR SEÇİM OLDU, BURADAN AYRILIYORUM"

Aziz Yıldırım, kürsüye çıkarak kongre divan başkanlığı seçiminin demokratik olmadığını belirtip genel kuruldan ayrılacağını açıkladı. Yıldırım "Yapılan seçim gayrı demokratik bir seçim oldu. Şimdi buradan gidiyorum. Yarın oy kullanmaya geleceğim. Bizim arkadaşlardan kalmak isteyen olursa kalabilir." diye konuştu ve stadyumu terk etti.

Bu arada alınan bilgiye göre Yıldırım'ın ekibi kongreyi takip etmeye devam edecek. Konuşma hakkından feragat eden Yıldırım'ın ekibinden bir isim konuşma yapacak.