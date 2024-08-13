Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunun en kritik maçlarından birinde, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Lille'i konuk edecek. İlk maçı Fransa'da 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda turu geçmek için mücadele edecek. Fenerbahçe, taraftarının desteğiyle bu zorlu mücadeleden galip çıkarak play-off turuna yükselmeyi hedefliyor.

Maç ne zaman?

13 Ağustos Salı günü oynanacak maçta, Jose Mourinho ve öğrencileri 2-1'lik yenilgiyi galibiyetle sonlandırarak turu geçmek istiyor. Maç İstanbul Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda saat 20.00'da oynanacak.

Maçın hakemleri İspanya'dan

Şampiyonlar Ligi 3. tur ön eleme rövanş maçında UEFA hakemleri İspanya'dan görevlendirdi. Maçın orta hakemi Jose Maria Sanchez olurken, yardımcılıklarını Inigo Prieto ve Juan Lopez Mir yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra olacak.

Maç hangi kanalda?

Fenerbahçe, Lille karşısında 2 veya daha farklı bir galibiyet alırsa play-off turuna yükselecek. Lille'in galibiyeti veya beraberlik durumunda Fransız ekibi tur atlayacak. Fenerbahçe'nin tek farklı galibiyeti durumunda ise maç uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa turu geçen ekip penaltı atışlarıyla belirlenecek. Maç Exxen platformundan izlenebilecek.

Fenerbahçe’nin Lille Maçı Kadrosu

Kaleciler: Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin

Defans: Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao

Orta Saha: İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın

Forvet: Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin, Youssef En-Nesyri

Muhtemel 11:

Kaleci: Livakovic

Defans: Mert, Djiku, Çağlar, Ferdi

Orta Saha: İsmail, Mert Hakan, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin

Forvet: Dzeko

Fenerbahçe, Lille'i geçmesi durumunda play-off turunda Slavia Prag veya Union Saint-Gilloise eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İlk maç 20 veya 21 Ağustos'ta, rövanş ise 27-28 Ağustos tarihlerinde oynanacak.