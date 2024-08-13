Lille karşısında Şampiyonlar Ligi için kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet. Lille karşısında ilk maçta alınan 2-1’lik yenilgiden sonra sarı lacivertliler kendi evinde hata yapmak istemiyor.

Jose Mourinho'nun bugünkü maça çıkaracağı muhtemel ilk 11 şu şekilde; Livakovic, Mert, Çağlar, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Szymanski, Tadic, İrfan Can, Maximin, Dzeko 

Bruno Genesio'lu Lille ise sahaya şu şekilde çıkacak; Chevalier, Meunier, Diakite, Riberio, Gudmundsson, Andre, Gomes, Santos, Cabella, Zhegrova, David

Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak Fenerbahçe-Lille maçı saat 20:00'de başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.

Turu geçerse rakip kim olacak?

Fenerbahçe, Lille maçından galip gelmesi durumunda Play-Off turunda Slavia Prag-Union Saint-Gilloise eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Sarı-Lacivertliler, ilk maçı 20 ya da 21 Ağustos'ta, rövanşı ise 27-28 Ağustos tarihlerinde yapacak. Fenerbahçe, bu rakibini de geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalacak. Kanarya, Lille'e elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

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Editör: Hakan Baş