Fenerbahçe ile Malatyaspor, 19 Nisan 2025 Cumartesi günü TFF Elit U19 Ligi'nde karşılaşıyor. Maç 12:00'de FB TV'den şifresiz yayınlanacak.
Fenerbahçe Malatyaspor U19 maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Fenerbahçe ile Malatyaspor, TFF Elit U19 Ligi mücadelesinde karşı karşıya geliyor. 19 Nisan 2025 Cumartesi günü oynanacak karşılaşmanın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor.
Karşılaşma, 19 Nisan Cumartesi günü saat 12:00'de başlayacak ve FB TV ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe-Malatyaspor maçı yayın bilgileri
Fenerbahçe ile Malatyaspor arasında oynanacak TFF Elit U19 Ligi mücadelesi, FB TV kanalından canlı izlenebilecek. Maç, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri Stadyumu'nda oynanacak.
Yayıncı Kanal: FB TV
Başlama Saati: 12:00
Tarih: 19 Nisan 2025 Cumartesi
Stadyum: Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri (İstanbul)
FB TV canlı izleme platformları ve frekans bilgileri
Fenerbahçe-Malatyaspor U19 maçını canlı izlemek için FB TV'yi aşağıdaki platformlar üzerinden takip edebilirsiniz:
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Digiturk: Kanal 76
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D-Smart: Kanal 83
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Kablo TV: Kanal 139
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Tivibu: Kanal 80
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Fil Box: Kanal 76
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Türksat Uydu: Şifresiz yayın
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İnternet: FB TV online platformlarından izlenebilir.