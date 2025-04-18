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Fenerbahçe-Malatyaspor U19 maçını canlı izlemek için FB TV'yi aşağıdaki platformlar üzerinden takip edebilirsiniz:

Fenerbahçe ile Malatyaspor arasında oynanacak TFF Elit U19 Ligi mücadelesi, FB TV kanalından canlı izlenebilecek. Maç, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılaşma, 19 Nisan Cumartesi günü saat 12:00'de başlayacak ve FB TV ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Boluspor vs Fatih Karagümrük maçı saat kaçta hangi kanalda?

Boluspor vs Fatih Karagümrük maçı saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe ile Malatyaspor, TFF Elit U19 Ligi mücadelesinde karşı karşıya geliyor. 19 Nisan 2025 Cumartesi günü oynanacak karşılaşmanın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor.

Fenerbahçe ile Malatyaspor, 19 Nisan 2025 Cumartesi günü TFF Elit U19 Ligi'nde karşılaşıyor. Maç 12:00'de FB TV'den şifresiz yayınlanacak.

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