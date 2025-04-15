Fenerbahçe Opet ile ÇBK Mersin, Kadınlar Basketbol Süper Ligi finalinde karşılaşıyor. Maç, 16 Nisan'da TRT Spor ve TBF TV Youtube'dan canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Opet - ÇBK Mersin maçı ne zaman?

Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Final serisinin kritik karşılaşması 16 Nisan 2025 Çarşamba günü oynanacak. Mücadelede Fenerbahçe Opet ile ÇBK Mersin kozlarını paylaşacak.

Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Opet - ÇBK Mersin maçı saat 19:00’da başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor ve TBF TV Youtube üzerinden canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TRT Spor yayın bilgileri

TRT Spor kanalı şu platformlardan izlenebilir:

Maç TBF TV Youtube üzerinden izlenebilecek

Maç aynı zamanda Türkiye Basketbol Federasyonu’nun resmi YouTube kanalı TBF TV Youtube üzerinden internetten şifresiz şekilde izlenebilecek.
Fenerbahçe Opet - ÇBK Mersin final maçını izlemek için tıklayın!

Maç nerede oynanacak?

Fenerbahçe Opet ile ÇBK Mersin arasındaki bu final karşılaşması, İstanbul’da yer alan Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu’nda oynanacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ