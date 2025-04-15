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Fenerbahçe Opet ile ÇBK Mersin arasındaki bu final karşılaşması, İstanbul’da yer alan Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu ’nda oynanacak.

Maç aynı zamanda Türkiye Basketbol Federasyonu’nun resmi YouTube kanalı TBF TV Youtube üzerinden internetten şifresiz şekilde izlenebilecek. Fenerbahçe Opet - ÇBK Mersin final maçını izlemek için tıklayın!

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TRT Spor kanalı şu platformlardan izlenebilir:

Fenerbahçe Opet - ÇBK Mersin maçı saat 19:00’da başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor ve TBF TV Youtube üzerinden canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Final serisinin kritik karşılaşması 16 Nisan 2025 Çarşamba günü oynanacak. Mücadelede Fenerbahçe Opet ile ÇBK Mersin kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe Opet ile ÇBK Mersin, Kadınlar Basketbol Süper Ligi finalinde karşılaşıyor. Maç, 16 Nisan'da TRT Spor ve TBF TV Youtube'dan canlı yayınlanacak.

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