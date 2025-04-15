Fenerbahçe Opet ile ÇBK Mersin, Kadınlar Basketbol Süper Ligi finalinde karşılaşıyor. Maç, 16 Nisan'da TRT Spor ve TBF TV Youtube'dan canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe Opet - ÇBK Mersin maçı ne zaman?
Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Final serisinin kritik karşılaşması 16 Nisan 2025 Çarşamba günü oynanacak. Mücadelede Fenerbahçe Opet ile ÇBK Mersin kozlarını paylaşacak.
Maç saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Opet - ÇBK Mersin maçı saat 19:00’da başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor ve TBF TV Youtube üzerinden canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
TRT Spor yayın bilgileri
TRT Spor kanalı şu platformlardan izlenebilir:
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Digiturk: 86. kanal
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D-Smart: 86. kanal
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Kablo TV: 133. kanal
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Tivibu: 85. kanal
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Turkcell TV+: 70. kanal
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TÜRKSAT UYDU: Şifresiz yayın
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TRT Spor Web: trtspor.com.tr
Maç TBF TV Youtube üzerinden izlenebilecek
Maç aynı zamanda Türkiye Basketbol Federasyonu’nun resmi YouTube kanalı TBF TV Youtube üzerinden internetten şifresiz şekilde izlenebilecek.
Fenerbahçe Opet - ÇBK Mersin final maçını izlemek için tıklayın!
Maç nerede oynanacak?
Fenerbahçe Opet ile ÇBK Mersin arasındaki bu final karşılaşması, İstanbul’da yer alan Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu’nda oynanacak.