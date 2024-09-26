Fenerbahçe derbi mağlubiyetini unutturmak için sahaya çıkıyor. Sarı lacivertli takım Avrupa Ligi'nde ilk sınavına Union Saint Gilloise karşısında çıkıyor. Sarı-lacivertliler, taraftar avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Jose Mourinho'nun bu maçta derbi maçı kadrosuna oranla büyük revizyona gideceği de gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe'de Levent Mercan, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Ryan Kent ve Bartuğ Elmaz Avrupa Ligi kadrosunda yer almadığı için mücadelede forma giyemeyecek. Portekizli çalıştırıcı yönetiminde sarı lacivertliler bu sezon ligde 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe son olarak ezeli rakibine evinde kaybetti. Deplasman ekibi Union SG ise bu sezon çıktığı 8 karşılaşmada 2 galibiyet 4 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. Bu iki takım geçtiğimiz sezon rakibiyle Konferans Ligi’nde karşı karşıya gelmişti. Fenerbahçe deplasmanda rakibini 3-0’la geçerken evinde ise 1-0 kaybederek çeyrek finale yükselmişti.

Fenerbahçe-Union SG ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Union Saint - Gilloise takımını ağırlıyor. Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma 26 Eylül Perşembe günü saat 19.45’te başlayacak.

Fenerbahçe - Union Saint - Gilloise karşılaşması şifresiz olarak ekranlara gelecek. 2024-25 sezonunda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi karşılaşmalarının yayıncı kuruluşu TRT oldu.



Diğer ülkeler adına mücadele eden takımların bazı karşılaşmaları TRT’nin dijital platformu olan tabii Spor aracılığıyla yayınlanıyor. Fenerbahçe - Union SG karşılaşması ise TRT 1 ekranlarında olacak.

MUHTEMEL 11'ler

FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Szymannski, İrfan Can, Tadic, En-Nesyri



USG: Moris, Mac Allister, Burgess, Machida, Montes, Vanhoutte, Sadiki, Rasmussen, Terho, Rodriguez, Ivanovic