Fenerbahçe’de Ryan Kent ile yollar ayrılıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho’nun kadroda düşünmediği Kent için İngiltere’den ve Arabistan’dan teklifler geldi. İngiltere’ye gitmek istediğini belirten 27 yaşındaki kanat, Championship ekiplerinden Leeds United ile masaya oturdu ancak taraflar anlaşamadı.

Premiere League’nin yeni ekibine gidiyor

Premiere League’ye yeniden yükselen ve kadrosunu güçlendirerek ligde kalıcı olmak isteyen Ipswich Town, Fenerbahçe’den Ryan Kent’i gündemine aldı. Sunulan 3 Milyon Euro’yu kabul eden sarı lacivertli takım, Kent’e Ipswich Town ile görüşme izni verdi. Anlaştıkları takdirde İngiltere ekibinin yolunu tutacak olan Ryan Kent bir aksilik olmazsa önümüzdeki günlerde İstanbul’dan ayrılarak Ipswich Town ile sözleşme imzalamak üzere İngiltere’ye gidecek.

Editör: Kardelen Başol