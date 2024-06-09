Fenerbahçe’de oy kullanma işlemi başladı

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Aziz Yıldırım’ın yönetim kurulu listesi ise şöyle:

Ali Koç başkanlığında yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:

Başkan adaylarından Ali Koç sarı, Aziz Yıldırım ise beyaz pusulada yer alacak.

Kongrenin ikinci gününde ise oy verme işlemine başlandı. Stadyumda saat 10.00’da başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erecek.

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu’nda yapılıyor. İki gün süren toplantının ilk gününde dün yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu okunarak kongre üyeleri tarafından oylanarak kabul edildi. Mevcut yönetim de üyeler tarafından ibra edildi.

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