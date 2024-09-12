Trendyol Süper Lig 5. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu zorlu deplasman maçı için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertli takım, Teknik Direktör Jose Mourinho’nun yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde sabah saatlerinde bir antrenman gerçekleştirdi. Yeni transfer Sofyan Amrabat da takımla ilk idmanına katıldı, bu gelişme taraftarlar arasında heyecan yarattı.

Antrenmana, salonda yapılan core çalışmalarıyla başlayan oyuncular, ardından sahada çabukluk ve koordinasyon hareketlerine odaklandılar. Antrenmanın devamında pas çalışması gerçekleştiren Fenerbahçe, günü taktiksel ve bireysel antrenmanlarla tamamladı. Kasımpaşa karşısında puan kaybetmek istemeyen Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın sabah yapacağı idmanla devam edecek.

15 Eylül Pazar günü deplasmanda oynanacak olan maç öncesi Fenerbahçe, formda kadrosu ve yeni transferleriyle sahaya çıkacak.