Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de şampiyonluk hedefiyle iddialı bir kadro kurmaya devam ederken, sürpriz bir ayrılıkla karşı karşıya kalabilir. Son olarak NBA ekiplerinden Utah Jazz'da forma giyen Hırvat oyuncu Luka Samanic ile yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe, yeni bir transfer için hazırlık yapıyor.

Ağustos'ta gelmişti

Sports Digitale'in haberine göre, Fenerbahçe, Samanic'in yerine Kanadalı uzun Khem Birch ile anlaşmaya vardı. Yönetim, Samanic'le yolları ayırarak kadroyu Birch ile güçlendirmeyi planlıyor. Bu transfer hamlesi, Fenerbahçe'nin kadro derinliğini artırma ve EuroLeague'deki şampiyonluk iddiasını kuvvetlendirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.