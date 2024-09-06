Fenerbahçe'nin 38 yaşındaki golcüsü Edin Dzeko kısa sürede gösterdiği performansla Fenerbahçe taraftarlarının gönlünde taht kurdu. İlerleyen yaşına rağmen profosyonel tavrı ve sahada gösterdiği mücadele ile dikkat çeken Bosnalı yıldız bu sezon Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde çıktığı 8 karşılaşmada 8 gol atmayı başardı.

Bosnalı futbolcu aktif futbol hayatına devam eden en golcü 10 futbolcu arasında yer alıyor. Cristiano Ronaldo ve Messi’nin tarihin en golcü oyuncusu olmak için çekiştiği listede Dzeko 432 golle 8. sırada yer alıyor. Dzeko bir üst basamakta yer alan Neymar’ı kısa sürede geçeceğe benziyor.