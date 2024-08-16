Süper Lig'in ikinci haftasında İzmir deplasmanına gidecek olan Fenerbahçe'de kamp kadrosu duyuruldu. En çok merak edilen konu sakatlığı süren Fred ve transferi konuşulan Ferdi Kadıoğlu'nun kamp kadrosunda olup olmayacağıydı.

Sarı lacivertli takımın 24 kişiden oluşan kadrosunda yer alan futbolcular şöyle:

Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrig Becao, Yusuf Akçiçek, Ferdi Kadıoğlu, Jayden Oosterwolde, Rade Krunic, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, Fred Santos, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En Nesyri, Cenk Tosun.