Ligde ilk haftada evinde konuk ettiği Adana Demirspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turu rövanş maçında karşılacağı Lille hazırlıkları başladı. Sarı lacivertli takım Fransa temsilcisi LOSC Lille ile evinde oynayacağı maçın çalışmalarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri'ndeki idman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla start aldı. Ardından sahada kuvvet ve core çalışmalarıyla devam eden antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Adana Demirspor ile oynanan lig maçında ilk 11’de forma giyen futbolcular ise günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Bu arada Sarı-lacivertli kulüp, sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Brezilyalı futbolcu Fred'in bireysel olarak çalışmalarını sürdürdüğü fotoğrafı paylaştı. Fenerbahçe, Lille ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.