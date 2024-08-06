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Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, önceki turda Lugano'yu 4-3 ve 2-1'lik skorlarla geçmeyi başarmıştı.

79. dakika: Fenerbahçe eşitliği yakaladı. İrfan Can Kahveci'nin serbest vuruştan attığı golle skor 1-1 oldu.

64. dakika: Santos'un sağ kanattan ortasında Haraldsson'un kafa vuruşunu Livakovic kontrol etti.

31. dakika: Fenerbahçe beraberlik golüne çok yaklaştı. İsmail Yüksek'in kazandığı topla kaleci ile karşı karşıya kalan Dzeko'nun şutunda, top kaleciden döndü.

27. dakika: Lille ikinci gole yaklaştı. Sağ kanattan yapılan ortada Çağlar topu kafa ile ceza sahası dışına gönderdi. Gomes'in gelişine sert şutunda, Livakovic topu çeldi.

Karşılaşmada ev sahibi ekip Lille, 12. dakikada Tiago Santos'un golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe 'nin eşitlik sayısı ise 79. dakikada İrfan Can Kahveci'nin serbest vuruştan attığı harika golle geldi. Ancak, maçın son anlarında Zhegrova'nın golü ile Fransız ekibi sahadan 2-1 galip ayrıldı.

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