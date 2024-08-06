Karşılaşmada ev sahibi ekip Lille, 12. dakikada Tiago Santos'un golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe'nin eşitlik sayısı ise 79. dakikada İrfan Can Kahveci'nin serbest vuruştan attığı harika golle geldi. Ancak, maçın son anlarında Zhegrova'nın golü ile Fransız ekibi sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Maçtan dakikalar:
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8. dakika: Sağ kanattan gelişen Lille atağında Santos, ceza yayı üzerindeki Gomes'e pasını gönderdi. Gomes'in köşeye şutunda, Livakovic topu çeldi.
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12. dakika: Sağ kanattan ceza sahasına giren Santos'un altıpas içine gönderdiği top, Fenerbahçe savunmasında Oosterwolde'ye çarpıp ağlara gitti: 1-0.
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27. dakika: Lille ikinci gole yaklaştı. Sağ kanattan yapılan ortada Çağlar topu kafa ile ceza sahası dışına gönderdi. Gomes'in gelişine sert şutunda, Livakovic topu çeldi.
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31. dakika: Fenerbahçe beraberlik golüne çok yaklaştı. İsmail Yüksek'in kazandığı topla kaleci ile karşı karşıya kalan Dzeko'nun şutunda, top kaleciden döndü.
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36. dakika: Lille sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Cabella'nın ortasında Alexsandro'nun kafa vuruşunu Livakovic kurtardı.
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47. dakika: Fenerbahçe gole yaklaştı. Lille savunmasının hatasında topla buluşan Saint-Maximin'in şutunda, kaleci Chevalier ayaklarıyla golü önledi.
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49. dakika: Saint-Maximin'in hızlı atağında, aşırtma vuruşu kaleciden döndü. Devamında Saint-Maximin'in şutu savunmaya çarparak dışarı çıktı.
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64. dakika: Santos'un sağ kanattan ortasında Haraldsson'un kafa vuruşunu Livakovic kontrol etti.
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79. dakika: Fenerbahçe eşitliği yakaladı. İrfan Can Kahveci'nin serbest vuruştan attığı golle skor 1-1 oldu.
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90+1. dakika: Lille tekrar öne geçti. Zhegrova'nın şutu, Çağlar'ın ayağına çarparak ağlara gitti: 2-1.
Lugano'yu geçmişti:
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, önceki turda Lugano'yu 4-3 ve 2-1'lik skorlarla geçmeyi başarmıştı.
Rövanş maçı: 3. eleme turunun rövanş karşılaşması 13 Ağustos Salı günü saat 20:00'da oynanacak.
Fenerbahçe, rövanş maçında galibiyet alarak Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma şansını sürdürmek istiyor.