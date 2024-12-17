Sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz, yasa dışı bahse teşvik suçlamasıyla tutuklandıktan sonra ilk duruşmada tahliye edildi. Yılmaz, savunmasında amacının yasa dışı bahis reklamı yapmak olmadığını vurgulayarak, reklamlar üzerinden para kazandığını söyledi.

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil de Soruşturma Kapsamında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İbrahim Yılmaz’ın yanı sıra ünlü isimler Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 20 şüpheli hakkında yasa dışı bahse teşvik iddialarıyla işlem başlatıldı. İbrahim Yılmaz, cezaevinde olduğu sırada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunmasını yaptı.

Reklamlar Üzerinden Kazanç Sağladığını İddia Etti

Duruşmada, içerik üreticisi olduğunu belirten Yılmaz, takipçi sayısının fazla olması nedeniyle kendisine şirketlerin ulaştığını ve paylaştığı videoların izlenme sayısına göre bu şirketlerden para kazandığını ifade etti. Yılmaz, yaptığı paylaşımların amacının hiçbir şekilde yasa dışı bahis reklamı yapmak olmadığını savundu.

Tahliye Kararı ve Adli Kontrol Şartı

Mahkeme, Yılmaz’ın savunmalarını dikkate alarak, adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi. Yılmaz’ın duruşması eksik hususların giderilmesi için ertelendi.

Suçlamalar ve Ceza Talepleri

Yılmaz, "kişileri reklam vermek ve spor müsabakalarına dayalı bahis veya şans oyunları oynamaya teşvik etmek" suçlamasıyla karşı karşıya. Hazırlanan iddianamede, fenomen hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve 3 bin güne kadar para cezası talep ediliyor. Yılmaz’ın durumu, yasa dışı bahis endüstrisinin dijital platformlar üzerinden nasıl büyüdüğünü gözler önüne seriyor.