Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, kariyerinde yeni bir sayfa açma yolunda önemli bir kararın eşiğinde. 24 yaşındaki yıldız oyuncu, Premier Lig'den iki önemli teklif aldı. Brighton ve Manchester United, Ferdi Kadıoğlu'nu kadrolarına katmak için Fenerbahçe'ye resmi tekliflerini iletti.

Basında çıkan haberlere göre, Brighton'ın teklifi 35 milyon euro olarak belirlendi, ancak Manchester United'ın teklifi bu rakamın altında kaldı. Manchester United'ın teklifini güncelleme ve daha yüksek bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını yeniden çalma planları olduğu belirtiliyor.

Tercihi Manchester United'dan yana

Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton ve Manchester United arasında tercih yaptığı ve Manchester United'a gitmeye daha sıcak baktığı bildirildi. Ancak transferin gerçekleşmesi, kulüplerin anlaşmasına bağlı olacak.

Fenerbahçe yönetimi, gelen cazip tekliflere rağmen Ferdi Kadıoğlu'nu takımda tutmak istiyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, düzenlediği basın toplantısında Ferdi Kadıoğlu'nun kalmasını istediğini vurgulayarak, "Ben kalmasını istiyorum ama bu benim üzerimde bir konu. Kendisi harika bir profesyonel ve çok iyi bir çocuk. Çok iyi antrenman yapıyor, umarım takımda kalır." ifadelerini kullandı.

Ferdi Kadıoğlu'nun geleceği, Fenerbahçe ve Manchester United arasındaki görüşmelerin sonucuna bağlı olarak netleşecek. Bu transfer, Süper Lig'de ve Avrupa futbolunda büyük bir yankı uyandırabilir.