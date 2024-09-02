Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferinin perde arkası, kulüp içindeki büyük çabalar ve oyuncunun hayalleri arasında gerçekleşen bir karar sürecini ortaya koydu. Fenerbahçe Teknik Direktörü José Mourinho, Alanyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, yönetimin Ferdi Kadıoğlu'nu takımda tutmak için büyük fedakârlıklar yaptığını, ancak oyuncunun Premier Lig hayali karşısında bu çabaların yetersiz kaldığını ifade etti.

Premier Lig çocukluk hayali

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, geçtiğimiz sezon gelen transfer tekliflerine rağmen Fenerbahçe'de kalmaya karar veren ve Başkan Ali Koç'a olan bağlılığını dile getiren Ferdi, bu sezon ise Premier Lig'de oynama şansını kaçırmak istemedi. Teknik direktör Mourinho, sportif direktör Branco ve Başkan Ali Koç'un ikna çabalarına rağmen, Ferdi Kadıoğlu, çocukluk hayalini gerçekleştirmek amacıyla ayrılmak istediğini yönetime iletti.

Ayrılma kararı para değil

Fenerbahçe yönetimi, Ferdi'nin takımda kalması için maaşını yıllık 1.5 milyon Euro'dan 4 milyon Euro'ya çıkarma teklifi yaptı. Ancak Ferdi, paranın ayrılma kararında etkili olmadığını belirterek, "Ben bu takımda Ferdi Kadıoğlu oldum. Geldiğimde çocuktum, burada büyüdüm. Fenerbahçe'den bugün gidiyorsam bunun nedeni asla ve asla para değil. Ben hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Premier Lig benim için her zaman bir rüyaydı. O nedenle bu teklifi kabul ediyorum." şeklinde konuştu.

En pahalı milli futbolcu

Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'ın 2.5 milyon Euro'luk teklifine 'evet' demesi, Fenerbahçe'nin kasasına 30 milyon Euro bonservis geliri kazandırdı ve Ferdi, yurt dışına transfer olan en pahalı milli oyuncu unvanını elde etti. Bonuslarla birlikte bu rakamın 35 milyon Euro'ya ulaşması bekleniyor. Ancak Brighton'a transfer olan Ferdi, ilk idmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle 10 gün sahalardan uzak kalacak.