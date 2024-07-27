Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, yeni saç stiliyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Sarı-lacivertli taraftarlar, genç oyuncunun yeni imajı hakkında birçok yorum yaparak beğenilerini dile getirdi.

Yeni İmajı gündem oldu

Ferdi Kadıoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni saç stilini tanıtan fotoğraflarla taraftarlarının ilgisini çekti. 24 yaşındaki futbolcunun bu imaj değişikliği, taraftarlar arasında büyük ilgi uyandırdı. Kimileri Kadıoğlu'nun yeni saç stilini çok beğenirken, bazıları da eski tarzını tercih ettiğini belirtti.

Sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu

Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medya platformlarında Ferdi Kadıoğlu'nun yeni saç stili hakkında çeşitli yorumlar yaptı. "Yeni imajın çok havalı!", "Eski tarzın daha iyiydi ama bu da kötü değil" gibi yorumlar, Kadıoğlu'nun sosyal medya hesaplarında sıkça görüldü. Taraftarların genel olarak olumlu yorumları, oyuncunun sosyal medya üzerinde daha fazla dikkat çekmesine neden oldu.

İşte Ferdi Kadıoğlu'nun yeni imajı:

Fenerbahçe'nin önemli oyuncularından biri olan Ferdi Kadıoğlu, performansıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. Genç oyuncu, sarı-lacivertli formayla gösterdiği başarılı performansla taraftarların sevgisini kazanmış durumda. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, Kadıoğlu'nun takımın önemli isimlerinden biri olması bekleniyor.