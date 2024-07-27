Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig’de gösteri performans ile Süper Lig’e çıkmaya hak kazanan Göztepe, transfer sezonunu ağırdan alıyor. Ligde kalıcı olmayı hedefleyen ve ince eleyip sık dokuyan sarı kırmızı takımın gündemine son olarak Stephen Odey ismi geldi. Danimarka Ligi takımlarından Randers FC’de forma giyen 26 yaşındaki santrafor ile görüşmelere başlayan İzmir temsilcisi oyuncuyu Slovenya’daki kampa yetiştirmeye çalışıyor.

Nijeryalı 1,82’lik santrafor geçtiğimiz sezon Randers FC forması ile çıktığı 35 karşılaşmada 2 bin 380 dakika görev aldı ve 4 gol 3 asistlik performans gösterdi.