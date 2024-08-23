Ferdi Kadıoğlu, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'a transfer olmaya hazırlanıyor. Brighton, Ferdi Kadıoğlu'nun ardından Fenerbahçe'yle de anlaşma sağladı ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Brighton, Ferdi'yi 30 milyon euroyu aşan bir bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katacak. Ayrıca, anlaşmada Fenerbahçe'nin sonraki satıştan pay alacağı da belirtildi. Milli futbolcu, Brighton'la 5 yıllık bir sözleşme imzalayacak.

Toplamda 204 maça çıktı

Ferdi Kadıoğlu, 2018 yılında Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertli formayla 204 maça çıkan Ferdi, bu karşılaşmalarda 18 gol ve 22 asist kaydetti. Fenerbahçe'de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan 24 yaşındaki futbolcu, kariyerine İngiltere Premier Lig'de devam edecek.