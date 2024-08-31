Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Tayfur arasında soyadı krizi yaşanıyor. Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur'dan, kendi soyadını kullanmaktan dolayı 50 milyon TL talep ederken, Tuğçe Tayfur bu duruma büyük tepki gösterdi.

Kaza yaşanan kriz, Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un, babasının soyadını kullanarak ticari faaliyetlerde bulunmasına yönelik rahatsızlığından kaynaklanıyor. Ferdi Tayfur, bu nedenle Tuğçe Tayfur'dan büyük bir miktar para ya da kıyafet markasından hisse talep etti. Tayfur, kızıyla arasındaki bu gerginliği avukatı aracılığıyla kamuoyuna duyurdu.

Tuğçe Tayfur'dan sert tepki: "Utanıyorum"

Tuğçe Tayfur, babasının talebine ilişkin sosyal medyada paylaştığı videoda derin bir üzüntü yaşadığını belirtti. Tayfur, “Babam benden 50 milyon TL ya da yüzde 58 hisse talep ediyor. Bu, tamamen kabul edilemez ve utanılacak bir durum,” dedi. Kızının, kendi adını verdiği mağazanın marka hakkını kullanma konusundaki talebinin, babası Ferdi Tayfur’un halk sanatçısı olarak saygı görmekten uzaklaştığını ifade etti.

Ferdi Tayfur’un avukatı: "Soyadının kullanımı için İsim hakkı talep ediyoruz"

Ferdi Tayfur’un avukatı, Ferdi Tayfur’un "Tayfur" soyadının ticari amaçlarla kullanılmasına rıza göstermediğini ve bu nedenle isim hakkı alacağını belirtti. Avukat, Tuğçe Tayfur’un açmış olduğu "Tuğçe Tayfur Store" adlı mağazadan kaynaklı olarak Ferdi Tayfur’un isim hakkının ihlal edildiğini ve bu durumun yasal yollardan çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Tuğçe Tayfur’un eşi Muhammet Aydın’dan sert açıklama

Tartışmaya, Tuğçe Tayfur’un eşi Muhammet Aydın da dahil oldu. Aydın, Ferdi Tayfur’un avukatı tarafından kendilerine baskı yapıldığını belirterek, “Ben, eşim için gerektiğinde her şeyi yaparım. Ferdi Tayfur, kendi kızıyla ilişkilerinde bu kadar acımasız olamaz,” dedi. Aydın, Tayfur’un kızıyla olan ilişkisini eleştirirken, markalarının patentli olduğunu ve Ferdi Tayfur’un bu konuda söz sahibi olamayacağını vurguladı.