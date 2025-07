Bayraklı Belediyesi tarafından bu yıl vefatıyla tüm Türkiye'yi üzen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek anısına gerçekleştirilen İzmir ve Ege Bölgesinin en geniş katılımlı futbol organizasyonu U-12 Cup futbol turnuvası sona erdi. Turnuvanın Şampiyonu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi futbol takımı oldu. Final etkinliğine katılan merhum Başkan Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek, “Ferdi Başkanın adını taşıyan böyle anlamlı bir turnuvada bir araya gelmek, onun yaşamı boyunca savunduğu değerlere yakışır bir vefa örneği oldu. Bugün buradaki o güzel heyecanı görseydi eminim gözleri dolar ama yüzü yine gülümserdi” dedi.

Bayraklı Belediyesinin bu yıl 8'inci kez düzenlediği ve vefatıyla herkesi derinden üzen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek anısına gerçekleştirilen U-12 Cup Futbol Turnuvası final karşılaşmalarıyla sona erdi.

Şehit Ümit Boz Spor Tesisi'ndeki turnuvada 4 ilden 64 takım, bin 200 sporcu yarıştı. 12 gün süren etkinliğin finali duygu dolu anlara sahne oldu. Final gecesine Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, eşi Gökçe Pişkin Önal, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı merhum Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek'in yanı sıra CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Ali Bektaş, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Münir Demir ve ilçe yönetimi, kadın kolları, meclis üyeleri, Altınordu Spor Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, İzmir Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı Hasan Aral, İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Efkan Muhtar, Bayraklı Amatör Spor Kulüpler Derneği Başkanı Cüneyt Çelik, Bayraklı Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Levent Öztürk ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şampiyon takıma ödülü Nurcan Zeyrek verdi

Geleceğin başarılı sporcularının mücadele ettiği turnuvada şampiyon Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ikinci Bornovagücüspor, üçüncü Pınargücüspor, dördüncü ise Buca Akıncılar Elitspor oldu. İzleyenlere keyifli anlar yaşatan mücadelelerin sonunda dereceye giren takımlara kupa, madalya ve çeşitli hediyeler verildi. Şampiyon takım Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un ödülünü merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek takdim etti. İzmir'i üzen Çeşme yangını nedeniyle turnuvanın ilk maçlarına katılamayan ancak turnuvaya renk katarak "En Centilmen Takım" ödülünü kazanan takım Çeşme Belediye Spor oldu.

“Ferdi'nin adı yaşadıkça umut da yaşayacaktır”

Merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek de konuşmasında şunları ifade etti:

“Burada olmak hem çok duygulandırdı hem de büyük bir gurur verdi. Ferdi'nin adını taşıyan böyle anlamlı bir turnuvada bir araya gelmek, onun yaşamı boyunca savunduğu değerlere yakışır bir vefa örneği oldu. Çocuklara, gençlere ve spora olan sevgisini bilen herkes bu organizasyonun onun anısını yaşatmak için nasıl doğru bir organizasyon olduğunu çok iyi hissederdi. Ferdi futbolu çok severdi ama sadece izlemeyi değil, mahalle arasında top peşinde koşan çocuğu da, formasını yıkayıp tekrar tekrar giyen amatör futbolcuyu da en az Süper Lig'deki oyuncu kadar çok önemserdi. O hep derdi ki, çocuklar, gençler sadece geleceğimiz değil, bugünümüzdür. Bu sözü öylesine söylemezdi. Her adımını, her kararını bu inançla atardı. Bu yüzden Ferdi belediye başkanı olduğunda çocuklara top, malzeme ulaştırdı. Belediyenin spor kulübünün daha çok çocuğa spor imkânı sağlamasının önünü açtı. Çünkü bilirdi ki bu memleketin geleceği burada, bu sahada büyüyen çocukların hayalinde saklı. Bugün buradaki o güzel heyecanı görseydi eminim gözleri dolar ama yüzü yine gülümserdi. Şehrine ve şehrinin takımına sevdalıydı, çok iyi bir Manisaspor taraftarıydı. Ancak onun için en güzel maç hangi takımın kazandığı değil, herkesin mutlu olduğu, mutlu ayrıldığı, çocukların ter döktüğü maçtı. Tüm bunları yaşatan, bu güzel turnuvayı düzenleyen Bayraklı Belediyesine ve Başkan İrfan Önal'a yürekten teşekkür ediyorum. Ferdi'nin adını yaşatmak yalnız bizim için değil, onu seven herkes için çok kıymetli. Ve sevgili çocuklar, bugün buradaysanız, bu turnuvada yer aldıysanız zaten kazandınız demektir. Burada olduğu gibi bundan sonra da sahaya çıkarken eğlenin, arkadaş olun, birlikte gülün. Çünkü Ferdi hep şunu söylerdi: Futbol sadece futbol değildir. Bir arada olmaktır, takımdaşlıktır, paylaşmadır, dayanışmadır, mücadeledir ama en önemlisi dostluktur. Hepinize başarılar diliyorum. Ferdi'nin adı yaşadıkça umut da yaşayacaktır.”

Önal: Ferdi Zeyrek'in ismini yaşatmaya devam edeceğiz

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Bugün bir ismi, bir ideali, bir duruşu yaşatıyoruz ve Ferdi Zeyrek'in ismini yaşatmaya devam edeceğiz. Bu turnuvada sadece goller atılmadı, sadece maçlar oynanmadı. Ferdi Başkan'ın gençlere duyduğu inanç, spora verdiği değer ve bu ülkenin yarınlarına olan umudu sahada vücut buldu. İçinden geçtiğimiz bu zor günlerde bir yandan seçilmiş iradeye, hukukun üstünlüğüne karşı yapılan açık saldırılar, bir yandan kentlerimizi, yeşilimizi yok eden yangınlar... Adaletin, demokrasinin ve doğamızın görmezden gelindiği bir dönemdeyiz. Ama biliyoruz ki bu çocuklar bu topraklarda yeniden filizlenecek. Umudun, tertemiz vicdanın temsilcileri olacak. Ve sevgili çocuklar, bu sahada gösterdiğiniz cesaret, arkadaşlık, mücadele ve sevgi, işte gerçek zafer budur. Her biriniz birer şampiyonsunuz. Unutmayın, topun peşinden koşarken hayallerinizin de peşinden koşuyorsunuz. Bu güzel turnuvayı yaşatan herkese, tüm ailelerimize, teknik ekiplerimize, hakemlerimize ve tabii ki siz harika çocuklara yürekten teşekkür ediyorum. Bayraklı'dan Manisa'ya sadece bir selam değil, bir vefa, bir minnet, bir kardeşlik vurgusu gönderiyoruz. Ferdi Zeyrek başkanımızın adı bu sahada yaşamaya devam ediyor. Ve biz onu çocukların gülümsemesinde, atılan her golde yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Çocuklarımızın her zaman yanındayız

Altınordu Spor Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, “Sosyal belediyecilik konusunda en çok hizmet verilmesi gereken geleceğimizin çocuklarına verdiği değer ve onların geleceğinin şekillenmesindeki katkıdan dolayı İrfan Başkanımı kutluyorum. Bizler geleceğimizi şekillendirecek olan çocuklarımızın her zaman yanındayız, onlar yeter ki gülsün, mutlu olsun. Onların iyi birey, iyi vatandaş, iyi bir futbolcu olması için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.