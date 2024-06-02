Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel, Türk Kızılay’ın Manisa’da yürüttüğü çalışmalar ve planladıkları projeleri hakkında, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek’e bilgi verdi. Başkan Öner Gürsel ziyarette yaptığı açıklamada, "Manisa’da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet verebilmek için belediyemizle iş birliği içinde olmak bizim için çok önemli. Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’e Kızılay’a olan desteklerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türk Kızılay’ın çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak biz de Türk Kızılay’ına her zaman destek olmaya hazırız." şeklinde konuştu.

Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, kurban vekaletini de Türk Kızılay’a bağışladı.