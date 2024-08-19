Bir sincap, fermente olmuş armutları tüketmesi sonucunda yaşadığı sarhoşluk haliyle medyanın gündemine oturdu.

Olay, bir grup doğa sever tarafından keşfedildi. Çam ormanlarında yapılan bir yürüyüş sırasında, grup, ağaçların etrafında birçok fermente olmuş armut buldu. Bu armutları yiyen sincap, kısa süre içinde alışılmadık davranışlar sergilemeye başladı. Yürüyüşçüler, sincapın zayıf adımlarla dolaştığını, zaman zaman dengede durmakta zorlandığını ve hatta ağaçlarda komik hareketler yaptığını fark etti.

Bu ilginç gözlem, hızlıca sosyal medyada paylaşıldı ve kısa sürede viral oldu. Görüntülerde, sincapın sarhoş görünümü ve garip hareketleri büyük bir beğeni topladı. Videolar, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı, yorumlandı ve birçok kez izlendi.

Uzmanlar, sincapların bazen doğal yollarla fermente olmuş meyveleri tüketebileceğini ve bu durumun hayvanlar üzerinde benzer etkiler yaratabileceğini belirtti. Ancak, bu tür olayların doğada nadir olduğunu ve hayvanların sağlığını olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıda bulundular.

Bu ilginç olay, doğanın beklenmedik ve eğlenceli yönlerini gözler önüne sererken, sincapın da sosyal medyanın sevimli yıldızlarından biri haline gelmesine neden oldu.