UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray, Young Boys’a 3-2 mağlup olurken, takımın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera sakatlığı nedeniyle maçı tamamlayamadı. Sakatlığın ciddiyeti ise merak konusu oldu.

Maçta kritik an:

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçında Young Boys ile karşılaştı. Zorlu deplasmanda sahadan 3-2 mağlup ayrılan sarı-kırmızılı ekipte, yaşanan sakatlık krizi maça damga vurdu. Galatasaray’ın kalesini koruyan Fernando Muslera, 45+6. dakikada Monteiro’nun tehlikeli pozisyonunda açıyı kapatmak için hızlı bir hamle yaptı. Ancak bu hamle, tecrübeli eldivenin sakatlanmasına yol açtı.

Muslera’nın oyunu terk etmesi:

Aldığı darbe sonucu yerde kalan Muslera, sağlık ekibinin müdahalesine rağmen oyuna devam edemedi. İlk yarının son düdüğüyle birlikte sahayı terk eden Uruguaylı kalecinin yerini ikinci yarıda Günay Güvenç aldı. Muslera’nın yaşadığı sakatlık, Galatasaray teknik heyetini zor durumda bıraktı.

Günay Güvenç’in performansı:

Günay Güvenç, ikinci yarıda Galatasaray kalesini devraldı. Ancak takımın yenilgiyi engellemesi mümkün olmadı. 3-2’lik skorla sahadan mağlup ayrılan sarı-kırmızılı ekip, rövanş maçına dezavantajlı bir şekilde çıkacak. Muslera’nın yokluğu, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi umutlarını zora sokabilir.

Sakatlığın ciddiyeti ne durumda?

Muslera’nın sakatlığına dair resmi bir açıklama yapılmamakla birlikte, Uruguaylı kalecinin durumunun ciddiyeti ilerleyen günlerde netlik kazanacak. Galatasaray, kritik rövanş maçı öncesi Muslera’dan yoksun kalıp kalmayacağını öğrenmek için tetikte bekliyor.

Galatasaray'ın kaleci krizi derinleşebilir:

Sarı-kırmızılı ekibin başarılı kalecisi Fernando Muslera’nın sakatlığı, takımın Şampiyonlar Ligi’ndeki geleceğini doğrudan etkileyebilir. Günay Güvenç’in performansı bu süreçte daha da önem kazanacak.