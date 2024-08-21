Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında, sarı-kırmızılıların kalecisi Fernando Muslera, ilk yarının son anlarında yaşadığı sakatlık nedeniyle ikinci yarıda oyuna devam edemedi.

Maçın ilk yarısında 2-0 geride kalan Galatasaray'da, Fernando Muslera, ilk yarının sonlarına doğru Young Boys oyuncusu Monteiro ile çarpıştı. Bu pozisyonun ardından sakatlanan Muslera, maçın ikinci yarısında sahada yer almadı ve yerini Günay Güvenç'e bıraktı.

Öte yandan, Young Boys'un kalecisi David von Ballmoos da benzer bir durumla karşılaştı. Mauro Icardi ile çarpıştıktan sonra sakatlanan von Ballmoos, ilk müdahalenin ardından maça devam edemeyince 32. dakikada oyundan alındı. İsviçreli kalecinin yerine Marvin Keller oyuna dahil oldu.

İlk yarının sonunda yaşanan bu iki kaleci sakatlığı, her iki takımın da ikinci yarıda stratejilerini ve oyun düzenlerini etkiledi.