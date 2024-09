Türkiye’nin önde gelen sirke üreticisi Fersan, çalışan odaklı yönetim anlayışıyla 2024 yılı Great Place to Work değerlendirmelerinde iki önemli başarı elde etti. Fersan, Türkiye Üretim ve İmalat Sektörü kategorisinde “Harika İş Yeri” seçilirken, Great Place To Work® Türkiye Best Workplaces in Manufacturing & Production™ listesinde 5. sırada, Ege'nin En İyi İşverenleri™ listesinde ise 3. sırada yer aldı.

Fersan’ın başarıya giden yolu

Fersan, “Önce İnsan” felsefesiyle hareket eden bir şirket olarak, çalışanları için güvenli, adil ve destekleyici bir iş ortamı sunuyor. Bu yaklaşımın, çalışanlar tarafından onaylanmasının gurur verici olduğunu belirten Fersan Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Gürhan Güven, şu sözlerle başarılarını kutladı: “İş birliği ve dayanışma içinde çalışanlarımızın iş-yaşam dengesini ön planda tutuyoruz. Yaratılan mutlu çalışma ortamı sayesinde başarılarımızı birlikte kutluyoruz. Great Place to Work ödülüne layık görülmek, bizim için en büyük onur.”

Fersan’ın "En İyi İşverenler" listesinde yükselişi

Great Place to Work, güçlü bir metodolojiye dayanarak şirketlerin çalışan deneyimlerini değerlendiriyor ve güven kültürü ile yüksek performansa sahip şirketleri ödüllendiriyor. 2024’te Fersan’ın hem Türkiye hem de Ege Bölgesi'nde aldığı yüksek sıralamalar, şirketin sektördeki gücünü bir kez daha ortaya koydu.

İnsan odaklı uygulamalarla fark yaratıyor

Fersan İnsan Kaynakları Müdürü Seçil Azizoğlu, şirketin çalışan merkezli politikalarına dikkat çekerek, “Önce İnsan mottosuyla hareket eden bir şirket olarak, iş-yaşam dengesine önem veriyoruz. Sağlık, güvenlik ve sosyal haklar alanındaki uygulamalarımızı sürekli olarak iyileştiriyoruz. Babalık iznini 10 güne, annelik iznini 18 haftaya çıkarırken, sigara içmeyen personele ek tatil hakları gibi yeniliklerle sektörde fark yaratıyoruz” dedi.

Çalışanlar ile başarı inşa edildi

Fersan, çalışanlarının memnuniyetini artırarak, işyeri kültürünü her geçen gün daha da güçlendirdiğini kanıtlıyor. Geçtiğimiz yıl “En Mutlu İşyeri” seçilen Fersan, bu yıl da "En İyi İşverenler" listesine girerek başarılarına bir yenisini ekledi.