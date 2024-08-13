Fethiye Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projelerinden biri olan “Belediyem Kart” uygulaması, iki yıl önce başlatıldığından bu yana ihtiyaç sahibi vatandaşların ve yerel esnafın yüzünü güldürüyor. Belediyem Kart ile vatandaşlar, belediye tarafından yüklenen bakiyelerle anlaşmalı esnaflardan alışveriş yapabiliyor.

Belediyem kart uygulaması

Fethiye Belediyesi’nin “Belediyem Kart” uygulaması, ihtiyaç sahibi vatandaşlara doğrudan yardım ulaştırmanın yanı sıra, yerel esnafın da desteklenmesini amaçlıyor. Bu sosyal proje kapsamında, ihtiyaç sahiplerinin kartlarına düzenli olarak belirli bir miktar bakiye yükleniyor. Kart sahipleri, bu bakiyeyi yalnızca Fethiye’deki anlaşmalı mağazalarda kullanabiliyor. Böylece, yerel esnaf da bu uygulamadan fayda sağlıyor.

Başkan Alim Karaca’nın açıklamaları

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, uygulamanın hem vatandaşlara hem de esnafa önemli katkılar sağladığını belirtti. Karaca, “İki yıl kadar önce hayata geçirdiğimiz BELEDİYEM KART uygulamasıyla, ihtiyaç sahibi yurttaşlarımızın kartlarına bakiye yükleyerek, bu kartla anlaşmalı esnaflarımızdan ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlıyoruz. Bu projeyle hem yerel esnafımıza destek veriyoruz, hem de ihtiyaç sahibi yurttaşlarımıza bu zorlu ekonomik şartlarda bir nebze destek oluyoruz” dedi. Başkan Karaca, Belediyem Kart’ın ekonomik zorluklarla mücadelede önemli bir araç olduğunu vurguladı.

Uygulamaya katılma şartları

“Belediyem Kart” uygulamasına dahil olmak isteyen yerel esnaf, Fethiye Belediyesi’nin resmi web sitesi üzerinden başvuru yapabiliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar ise belediyenin ana hizmet binasına giderek bizzat başvuruda bulunabileceği bildirildi.