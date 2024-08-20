Fethiye Belediyesi'nden Rock Festivali'ne Ücretsiz Ulaşım Desteği

Türkiye’nin en büyük festivallerinden biri olan Milyonfest Zeytinli Rock Festivali, bu yıl 21-25 Ağustos tarihleri arasında Sarıgerme'de gerçekleşecek. Fethiye Belediyesi, bu dev etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar için ücretsiz ulaşım imkanı sunarak festivale erişimi kolaylaştırıyor.

Gençlere özel hizmet

Fethiye Belediyesi, gençlerin kültürel ve sanatsal etkinliklere katılımını desteklemek amacıyla Milyonfest Zeytinli Rock Festivali'ne ücretsiz ulaşım hizmeti sağlayacak. Belediye Başkanı Alim Karaca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, festivalin Türkiye’nin en büyük müzik etkinliklerinden biri olduğunu vurguladı ve gençlere yönelik bu desteğin önemine dikkat çekti.

Festival detayları ve ulaşım bilgileri

Milyonfest Zeytinli Rock Festivali, 60 sanatçının sahne alacağı ve iki ayrı sahnede gerçekleştirilecek dev bir etkinlik olarak dikkat çekiyor. Sarıgerme Plajı’nda düzenlenecek bu etkinliğe katılmak isteyenler için Fethiye Belediyesi, festival süresince her gün gidiş-dönüş araçları ücretsiz olarak sağlayacak. Araçlar, Fethiye’nin belirli noktalarından kalkacak ve festival alanına ulaşımı kolaylaştıracak.

Başkan Karaca'dan festivale davet

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, festivale katılacak tüm yurttaşlara iyi eğlenceler dileyerek, “Bu büyük etkinliğe ulaşımı daha da kolaylaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Gençlerimizin bu tür etkinliklere katılımı, kültürel zenginliğimizin bir parçası. Tüm gençlerimizi bu fırsatı değerlendirmeye davet ediyorum” dedi.