Fethiye Mobilyacılar Derneği, Fethiye Sanayi Sitesi’ndeki yeni binasında hizmet vermeye başladı. Açılış törenine, yerel yöneticiler ve sektör temsilcileri katıldı.

Fethiye Mobilyacılar Derneği'nin açılışı coşkuyla gerçekleşti

Fethiye Mobilyacılar Derneği, Fethiye Sanayi Sitesi’nde yer alan yeni binasında hizmet vermeye başladı. Açılış törenine Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Soydemir, FETOB Başkanı Bülent Uysal ve birçok STK temsilcisi ile vatandaşlar katıldı.

Kıymet Korkmaz'dan Başkan Karaca'ya teşekkür

Fethiye Mobilyacılar Derneği Başkanı Kıymet Korkmaz, açılışta yaptığı konuşmada, derneğin kuruluşunda sağladığı katkılardan dolayı Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya teşekkür etti. Korkmaz, “Hedefimiz derneğimizi Mobilyacılar Odası yapmak. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Karaca’dan derneğe destek

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, açılışta yaptığı konuşmada, “Uzun zamandır kurulması için mobilyacı esnafımızın emek harcadığı, Belediyemizin de destekleriyle bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Fethiye Mobilyacılar Derneği, ilçemize ve esnafımıza hayırlı olsun. Bu süreçte emeği geçen tüm esnaflarımızı gönülden tebrik ediyor, derneğimizin mobilya sektörüne yeni bir soluk getirmesini diliyorum. Birlik ve dayanışma içerisinde, bol kazanç ve bereket getirmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.