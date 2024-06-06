Fethiye'deki sağlık hizmetlerinde önemli bir adım atıldı. Fethiye Devlet Hastanesi'nde kurulan anjiyo ünitesi, kısa sürede birçok hastanın hayatını kurtardı. İlçe hastanesinde bulunan anjiyo merkezinde, kardiyoloji uzmanları Doç. Dr. İsmail Bolat ve Cahit Ağılcal, son iki ay içinde 235 acil kalp hastasına başarılı anjiyo uygulamaları gerçekleştirdi. Bu müdahalelerle birlikte 35-70 yaş arasındaki hastaların yaşam şansı önemli ölçüde arttı.

800 binden fazla kişiye hizmet

Fethiye Devlet Hastanesi, başhekimliğini uzman doktor Yavuz Okulu'nun yaptığı, bölgeye önemli sağlık hizmetleri sunan bir merkez konumunda. Günde ortalama 50 poliklinik hizmeti veren hastane, her ay 25-30 bin, yıllık ise 800 binden fazla kişiye sağlık hizmeti sunuyor. Bu hizmetler arasında anjiyo gibi önemli müdahaleler, hastaların yaşam kalitesini artırmada kritik bir rol oynuyor.

Fethiye Devlet Hastanesi, devletin sağladığı imkanlarla hastalarına hayat kurtaran hizmetler sunmaya devam ediyor.