Muğla'nın Fethiye ilçesi, sıra dışı bir kutlamaya ev sahipliği yaptı. Ölüdeniz'de gerçekleşen cinsiyet partisinde bir çift, bebeklerinin kız olduğunu gökyüzünde pembe dumanla duyurdu. Yamaç paraşütü ve serbest atlayış gösterisi eşliğinde düzenlenen etkinlik, izleyenlere görsel bir şölen sundu.

Ekstrem spor tutkunu tandem yamaç paraşütü pilotu Deniz Gök ile tıp doktoru eşi Deniz Gök, dünyaya gelmesini bekledikleri çocuklarının cinsiyetini unutulmaz bir şekilde öğrenmek istedi. Ölüdeniz’in masmavi gökyüzü bu kez bebek haberi için renklendi.

Etkinlikte profesyonel base jumper Hasan Kaval, deneyimli tandem pilotu Rıdvan Mekik eşliğinde gökyüzüne çıktı. Uçuş sırasında paraşütten ayrılarak havada süzülen Kaval, özel olarak hazırlanan pembe renkli duman sistemini aktive etti. Pembe duman gökyüzüne yayılırken, aşağıda toplanan aile üyeleri ve davetliler büyük bir coşku yaşadı.

Renkli anlara sahne olan etkinlikte Gök çifti, “Hayatımıza katılacak yeni birey için böylesine özel bir kutlama gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Bizimle bu anı paylaşan herkese gönülden teşekkür ediyoruz” açıklamasını yaptı.