AYDIN’ın Nazilli ilçesinde bulunan Nazilli Devlet Hastanesi’nde, 1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla tanıtım standı açıldı.

Anne sütü ve emzirmenin önemine dikkat çekmek için kurulan stantta vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtılırken, sağlık personeli tarafından birebir bilgilendirmeler yapıldı.

Hastane yönetimi ve sağlık çalışanlarının katılımıyla açılan tanıtım standında, özellikle anne adaylarına ve emziren annelere; doğru emzirme teknikleri, anne sütüyle beslenmenin bebek sağlığı üzerindeki olumlu etkileri ve emzirme sürecinde dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgiler verildi.

Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Necati Akkaya yaptığı açıklamasında; “Anne sütü, bebeklerin sağlıklı gelişimi için eşsiz bir besin kaynağıdır. Emzirmenin teşvik edilmesi hem annelerimizin hem de bebeklerimizin sağlığını korumada hayati önem taşır.

Bu haftada gerçekleştirmeyi planladığımız etkinliklerle, toplumsal farkındalığı artırmayı hedefliyoruz” dedi.